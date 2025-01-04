Antalyaspor, Eyüpspor'a 4-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor, Eyüpspor'a 4-1 Yenildi

Antalyaspor, Eyüpspor\'a 4-1 Yenildi

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, mağlubiyetin acısını yaşadıklarını belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise takımının iyi bir pozisyonda olduğunu vurguladı.

04.01.2025 19:07  Güncelleme: 19:13
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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 4-1 yenildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, maçtan sonra soyunma odasında oyuncular ve teknik heyet olarak farklı yenilginin acısını yaşadıklarını söyledi. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise topladıkları 30 puanla boyalı alanda olduklarını, Antalya'ya 3 puan için geldiklerini ve kazanmasını bildiklerini belirtti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Eyüpspor'a 4-1 kaybetti. Deplasman ekibi Eyüpspor'un gollerini Mame Thiam (2), Ahmed Kutucu ve Ampem atarken, ev sahibi Antalyaspor'un tek golünü Safuri kaydetti. Antalyaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta 3'üncü yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

AURELİO: MAĞLUBİYETİN ACISINI YAŞADIK

Galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını ancak kaybettiklerini belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Soyunma odasında hem oyuncular hem teknik heyet olarak mağlubiyetin acısını yaşadık. Galibiyet için sahaya çıktık ama olmadı. Bu skora çok üzüldük. İlk yarıya çok iyi başladık, çok net 3 gol pozisyonumuz vardı. 3-0 biz öne geçebilirdik. Biz o pozisyonları değerlendiremeyince rakip kendini güçlü hissetmeye başladı ve skoru kendi lehine çevirdi. İkinci yarıya başka ruhla başladık, sonucunda hemen bir gol bulduk ama devam ettiremedik. Mağlubiyetle ayrıldık. Yarından itibaren kupa ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız" dedi.

'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna Mehmet Aurelio, "İstifa etmek gibi düşüncemiz yok. Alex hoca ile beraber görevimizin başındayız. Kupa ve lig maçına odaklandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" cevabını verdi.

YAVAŞ: YUKARIDAKİ BOYALI ALANDAYIZ

Süper Lig'e ilk kez çıkan bir takıma göre ilk yarıyı boyalı bölgede tamamladıklarını belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün bizim için ilk devrenin son maçı çünkü biz önümüzdeki haftayı BAY olarak geçireceğiz ve ilk yarının son maçını bugün oynadık. 30 puan topladık ve maç fazlamızda da olsa bugün yukarıdaki boyalı alandayız. Bu Süper Lig'e tarihinde ilk defa çıkmış bir ekip olarak, bizim için çok geçerli ve değerli bir pozisyon olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 PUAN İÇİN GELDİK VE KAZANMASINI BİLDİK'

Antalyaspor'un sahasında çok iyi oynadığını ve 6 galibiyetin 5'ini sahasında aldığını ifade eden Kerem Yavaş, "Antalyaspor, kendi sahasında çok güçlü bir oyuna sahip olan, son haftalarda yaptığı çıkışta dikkat çeken, gerçekten kaliteli oyunculara sahip bir ekip. Ligde aldığı 6 galibiyetin 5'ini iç sahada almışlar. Yenildikleri iki takım sadece Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu detaylar bizi bugün zor maç beklediğini gösteriyordu. Ona göre hazırlandık, o ciddiyette hazırlandık. Biz 3 puan için buraya geldik ve sonuç olarak kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan öngörülerimizin ve üzerine çalıştığımız planlarımızın sahada gerçekleştiğini gördük. İkinci devrenin ilk 10 dakikası hariç, o da skordan hem ev sahibi Antalyaspor'un bir reaksiyonu hem de bizim skoru koruma içgüdümüzden kaynaklanan kötü bir oyun vardı. O alanın dışında tüm maça hakim olan, istediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten değerli bir galibiyet aldılar. Bu 30 puan da inşallah ikinci devre bizi daha başka hedeflere doğru yürümemizi sağlatacak bir puan olur. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Eyüpspor'a 4-1 Yenildi - Son Dakika

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