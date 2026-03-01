Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikte Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-0
58. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kalecide kaldı.
63. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Asensio'nun uzak noktaya ortasına iyi yükselen Cherif'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ballet ceza sahası içine yerden çevirdi. Topun gelişine Storm'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu çeldi.
65. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
69. dakikada sağ kanattan Marco Asensio'nun ceza sahası içerisine ortasına ters vuruş yapan Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi. 2-2
90+4. dakikada sol kanattan Matteo Guendouzi'nin ortasına Marco Asensio'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yakınından auta gitti.
90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti (Bünyamin Balcı Dk. 28), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm (Samet Karakoç dk. 80), Doğukan Sinik (Saric dk. 68), Van de Streek (Abdülkadir Ömür dk.81)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 20, Musaba dk. 87), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Brown dk. 87), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek (Fred dk.74), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Nene dk. 74), Cherif
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Alaettin Ekici
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Goller: Levent Mercan (dk.43 k.k.), Van de Streek (dk.49) (Antalyaspor), Cherif (dk. 63), Veysel Sarı (dk. 69 k. k.) (Fenerbahçe) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikte Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?