Antalyaspor, Fenerbahçe\'ye 2-0 mağlup oldu

Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadıklarını söyledi.
Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçta bekledikleri gibi bir oyun olduğunu belirtti. Yalçın, "Bizim beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Çok dengeli bir oyun oldu. Rakibin önemli oyuncularına karşı önlem almıştık. Bu konuda oyuncularım başarılı oldular. Oyunun başında pozisyonlarımız var, gol bulabilirdik. Oyunu rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık. Cengiz'in bireysel becerisi ile attığı gol rakibe avantaj getirdi. İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık ve skoru eşitleyebilirdik. Bugün itibarıyla skor istediğimiz gibi olmadı. Oyuncularımın performansından, oyundan istek ve arzudan memnunum. Skor istediğimiz gibi değildi. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" dedi.
SERGEN YALÇIN İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Antayaslpor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçıyla geldiği görevinde ilk kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. Yalçın, daha önce oynanan 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
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