Antalyaspor Futbol Okulu Gelişim ve Kış Kampı\'nda Buluştu

Antalyaspor Futbol Okulu ailesi 2023-2024 eğitim öğretim yılının sömestr tatili içerisinde düzenlenen Gelişim ve Kış Kampı'nda buluştu.
Antalya'nın Kemer ilçesinin Kiriş Mahallesi'deki bir otelde düzenlenen kampa antrenörleri ile birlikte katılan 10-14 yaş aralığındaki yaklaşık 250 minik yıldız adayı, sportif gelişimlerinin yanında birey olma ve takım arkadaşlığı adına da önemli deneyimler yaşadı.
Kampın ilk günü Antalyaspor Hasan Subaşı Tesislerinden kalkan servislerle öğlen saatlerinde kamp yapılacak otele varan katılımcılar bando ekibinin çaldığı marşalar ile karşılandı. Giriş ve yerleşim işlemlerinin ardından hazırlıklarını tamamlayan futbol okulu öğrencileri kampın açılış töreni için özel olarak düzenlenen alandaki yerlerin aldılar. Törene Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selin Tezel ve Tahir Özdaş katılım gösterdi. 7 futbol okulunun antrenörlerinin de hazır bulunduğu törende Antalyaspor Futbol Okulu Koordinatörü Ramazan Özen, kamp programını açıkladı.
Selin Tezel ise, Antalyaspor ailesi olarak daha önceki dönemlerde yapılan futbol okulu kamplarından bir yenisini daha gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Kamp organizasyonunu dünyanın en güzel yeri olan Antalya'da yaşıyor olmanın avantajlarının ve sorumluluğunun bilinci ile hazırladıklarını vurgulayan Tezel, organizasyonun çocukların hem sportif hem de sosyal olarak gelişimlerine katkı koyacağına inandığını belirtti.
Konuşmaların ardından çeşitli takımlara ayrılan öğrenciler Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Antalya Şubesi tarafından görevlendirilen hakemlerin de yer aldığı müsabakalarda mücadele etti. Keyifli bir rekabete sahne olan maçlar esnasında futbol okulu antrenörleri de öğrencilerin gelişim düzeylerini gözlemleme fırsatını değerlendirdi.
"Penaltı etkinliği yapıldı"
Akşam ise öğrencilere Antalyaspor Futbol Akademisi Psikolojik Performans Danışmanı Mesut Engin Korkusuz, özel bir sunum gerçekleştirdi. Antalyaspor'un takım kaptanları Veysel Sarı, Bünyamin Balcı ve Bahadır Öztürk'ün futbol okulu öğrencilerine mesajlarını ilettikleri videolar izletildi. Konferans salonundaki etkinlik karaoke eğlencesi ile sona erdi.
Kampın ikinci günü müsabakalarını oynamaya devam eden öğrenciler, maçların tamamlanması ile birlikte takımların kendi içlerinde belirlediği penaltıcıların katıldığı bir penaltı turnuvası düzenledi. Her yaş kategorisinden en başarılı penaltıcıların ve kalecilerinin belirlendiği turnuva ile birlikte kampın yeşil saha kısmı sona ermiş oldu.
"Mesajlar iletildi"
Akşam saatlerinde kapanış töreni için konferans salonunda toplanan minik yıldız adaylarına bu kez Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın videolu mesajları gösterildi. Videoların ardından kampın "en"lerine özel olarak hazırlanan ödüller verilirken tüm katılımcılara madalya ve katılım belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimleri ile birlikte kampın kapanışı yapıldı. - ANTALYA
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