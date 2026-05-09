Antalyaspor, Galatasaray'a Karşı Önde

09.05.2026 21:14
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Galatasaray'ı 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 23 Safuri), Ceesay, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 31 Van de Streek), Ballet

Gol: Dk. 45+3 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 33 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor, konuk olduğu Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.

35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.

Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA

