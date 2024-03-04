Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa'nın şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
83. dakikada kalecinin pası kısa düşünce Safuri, önünde bulduğu topu gelişine kale gönderdi. Kaleci Nita son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90. dakikada Safuri'nin ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Naldo dk. 76), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 88), Ufuk Akyol (Safuri dk. 63), Sam Larsson (Bytyqi dk. 88), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihallaç, Djilobodji, N'koulou, Mbakata (Sorescu dk. 64), Furkan Soyalp (Mirza Civan dk. 88), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Monteiro dk. 64), Gradel (Badji dk. 72), Maxim, Draguş
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Morais, Ertuğrul Ersoy, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica
Gol: Larsson (dk. 40) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Markovic, Monteiro (Gaziantep FK), Buksa (Antalyaspor) - ANTALYA
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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