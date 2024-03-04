Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta Larsson'un attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.

04.03.2024 22:03
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa'nın şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

83. dakikada kalecinin pası kısa düşünce Safuri, önünde bulduğu topu gelişine kale gönderdi. Kaleci Nita son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90. dakikada Safuri'nin ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Naldo dk. 76), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 88), Ufuk Akyol (Safuri dk. 63), Sam Larsson (Bytyqi dk. 88), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihallaç, Djilobodji, N'koulou, Mbakata (Sorescu dk. 64), Furkan Soyalp (Mirza Civan dk. 88), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Monteiro dk. 64), Gradel (Badji dk. 72), Maxim, Draguş

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Morais, Ertuğrul Ersoy, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica

Gol: Larsson (dk. 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Markovic, Monteiro (Gaziantep FK), Buksa (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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