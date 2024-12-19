Antalyaspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün Muşspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gaziantep FK karşılaşması için toplandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.
Antalyaspor, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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