Antalyaspor, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Antalyaspor, Hatayspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Dele-Bashiru'nun golüne karşılık Antalyaspor, Buksa ve Bytyqi'nin attığı gollerle galip geldi.

21.04.2024 21:18
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza yayı ortasında Van de Streek gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin sağından auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan Van de Streek'in ortasında ceza sahası içinde Safuri'nin sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası Buksa kafayla topu ağlara yolladı. 1-1

78. dakikada Strandberg'in sert vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.

86. dakikada Safuri'nin ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bytyqi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Hakemler: Abdulkadir Bitigen,Mustafa Savranlar, Gökhan Bilir

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt (Bahadır Özturk dk. 82), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Emre Uzun dk. 90), Safuri (Ufuk Akyol dk. 90+3), Sariç (Erdal Rakip dk. 46), Sam Larsson (Bytyqi dk. 82), Buksa

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Milosevic, Mert Yılmaz, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Doğukan Sinik dk. 72), Kilima, Maksimovic, Ghoulam (Cemali Sertel dk. 52), Massanga, Fernandes (Kerim Alıcı dk. 72), Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Görkem Sağlam dk. 72), Rivas, Strandberg (Dadashov dk. 87)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Rui Pedro, Abdulkadir Parmak, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Dele-Bashiru (dk. 26) (Hatayspor) Buksa (dk. 67), (Bytyqi) (dk. 90+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Erce Kardeşler (Hataysspor), Van de Streek, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Emre Uzun (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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