Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup etti

Antalyaspor, Hatayspor\'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Thalisson, Djenepo ve Samudio'nun attığı gollerle Antalyaspor galibiyete ulaştı.

26.08.2024 00:09
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski'nin ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

60. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

66. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Djenepo'nun orta şut karışımı vuruşunda top kalecinin üzerinden filelere gitti. 2-2

90+4'üncü dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Samudio, topu ağlara gönderdi. 3-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bora Özkara, Mustafa Sarvanlar

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Amar Gerxhaliu, Thalisson Kelven, Burak İngenç, Soner Dikmen (Kaluzinski dk. 46), Erdal Rakip (Ramazan Gülerce dk. 90+5), Emre Uzun (Van de Streek dk. 46), Safuri (Gaich dk. 46), Djenepo (Bahadır Öztürk dk. 90+5), Samudio

Yedekler: Abdullah, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Kerim Alıcı dk. 87), Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Bamgboye (Hodzic dk. 87), Diack, Abdülkadir Parmak (Cengiz Demir dk. 55), Fernandes (Rivas dk. 71), Strandberg (Okoronkwo dk. 71)

Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Thalisson (dk. 60), Djenepo (dk. 66), Samudio (dk. 90+4 pen.) (Antalyaspor), Strandberg (dk. 26 pen. ve dk. 32) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Kilama (dk. 51) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Amar Gerxhaliu, Kaluzinski, Thalisson Kelven, Van de Streek (Antalyaspor), Abdulkadir, Cemali Serter, Kamil Ahmet, Hodzic, Burak Yılmaz, Okoronkwo (Hatayspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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