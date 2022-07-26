Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a yenildi - Son Dakika
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Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a yenildi

26.07.2022 16:13
Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Paderborn 07'ye 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Paderborn 07'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar, Almanya'daki ilk maçında Bochum'a 6-2 yenilmişti.

Yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'dan bu yana Almanya'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, özel maçlar yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Almanya Bundesliga 2 takımlarından SC Paderborn 07 takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahaya, Boffin, Floranus, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Fernando Martins, Ndao, Larsson, Luiz Adriano ve Haji Wright ilk 11'iyle çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta Alman ekibi 29'uncu dakikada Srbeny'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Akdeniz ekibi, 2'nci yarıda gol için çaba gösterse de sonuç değişmedi ve mücadele Paderborn 07'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Bochum'a 6-2 yenilirken, antrenman maçında ise Hollanda temsilcisi Twente'yi 3-1 mağlup etmişti.

Antalyaspor, 30 Temmuz'da Alman devi Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçının ardından kampı tamamlayarak Antalya'ya dönecek.

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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

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