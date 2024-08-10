Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Van de Streek'in ceza sahası içerisine ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa gelişine yerden vuran Erdoğan Yeşilyurt'un şutu auta gitti.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutu direğe yakın yerden dışarı çıktı.
28. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Romulo'nun şutunu kaleci çeldi. Ardından defans meşin yuvarlağı göndere gönderdi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Güray Vural, Van de Streek, Larsson, Djenepo
Yedekler: Abdullah, Doğukan Özkan, Safuri, Emrecan, Kaluzinski, Emre Uzun, Mert Yılmaz, Mehmet İlhan, Samudio, Burak
Teknik Direktör: Alex de Souza
Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare, Heliton, Koray Günter, Dismas, Djalma, Yalçın Kayan, Solet, Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ekrem, Taha, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet, Uğur Kaan Yıldız, Doğan, Nilsen, Tijanic, Ogün
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor ile Göztepe Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?