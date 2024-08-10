Antalyaspor ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Amar, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Güray Vural, Van de Streek, Larsson, Djenepo
Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare, Heliton, Koray Günter, Dismas, Djalma, Yalçın Kayan, Solet, Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş
Sarı kart: Dk. 13 Erdal Rakip (Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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