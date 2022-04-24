Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda - Son Dakika
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Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda

24.04.2022 09:20
Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Antalyaspor 13 kez kazanırken Kayserispor 6 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Antalyaspor 36 gol atarken Kayserispor ise 29 gol attı. İki ekip Antalya'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda 9 kez Antalyaspor kazanırken 4 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibini Antalya'da hiç mağlup edemedi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4

2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2019/2020 Kayserispor-Antalyaspor 2-2

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Antalyaspor 2-0 - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda - Son Dakika


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