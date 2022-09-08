Antalyaspor, Japon orta saha Nakajima'yı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Shoya Nakajima'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Portekiz'de Portimonense, Katar'da Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al- Ain formaları giyen Shoya Nakajima, sabah saatlerinde sağlık kontrolüne girdi. Kırmızı beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da transferi açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan paylaşımda "Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANTALYASPOR BASIN SÖZCÜSÜ BAŞKAN: KENDİSİNE 50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ28 yaşındaki orta saha için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan katıldı. Adnan Başkan, yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirterek, "Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.NAKAJİMA: TAKIMI İZLEDİM VE KARAR VERDİM

Shoya Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Nakajima, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın piyasa değeri 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında, 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.