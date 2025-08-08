Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
