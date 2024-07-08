Antalyaspor Kick Boks Takımı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Antalyaspor Kick Boks Takımı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlendi. Antalyaspor Kick Boks Takımı, Mehmet Mıstık, Sena Amine Nur Özgen ve Neşet Korkmaz'ın katılımıyla turnuvada mücadele etti. Takım, 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Mehmet Mıstık, 89 kg Light Contact kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğunu 13. kez elde etti. Sena Amine Nur Özgen ise 65 kg Kick Light ve Light Contact kategorilerinde birinci olarak 2 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Neşet Korkmaz ise 57 kg Low Kick kategorisinde bronz madalya elde etti.

08.07.2024 11:56
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1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Antalyaspor Kick Boks Takımı, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da düzenlendi. Turnuvaya Mehmet Mıstık, Sena Amine Nur Özgen ve Neşet Korkmaz üçlüsü ile katılan Antalyaspor Kick Boks Takımı, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Konya'da bulunan Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda sporcular, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde karşılaşmalara çıktı. Turnuvada Antalyaspor'u temsil eden Mehmet Mıstık, 89 kilogram Light Contact'da altın madalyanın sahibi olarak Türkiye şampiyonluğu sayısını 13'e yükseltti.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Antalyasporlu kick boksör Sena Amine Nur Özgen ise 65 Kg Kick Light ve Light Contact kategorilerini birinci sıralarda tamamlayarak iki altın madalya birden kazandı. Sena Amine, milli takım oluşturma kriterlerini belirleyen turnuvada 2- 10 Kasım 2024 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 57 kg Low Kick katögorisinde ise Neşet Korkmaz ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Kick Boks Takımı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Kick Boks Takımı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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