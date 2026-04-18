Antalyaspor, Konyaspor'a 2-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Abullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği karşılaşmada Konyaspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Konyaspor'a Antalyaspor deplesmanında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90artı6. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.