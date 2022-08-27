" Türkiye Judo Federasyonunun 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş 'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu judocu Mustafa Beyazıt Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül tarihlerinde Yunanistan 'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve ülkemizi temsil edecek."

Kaynak: AA

Antalyaspor, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama - Son Dakika

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