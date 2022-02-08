Üye Girişi
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

08.02.2022 17:40
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman şiddetli rüzgara rağmen sahada yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ardından beşe iki pas çalışması ve top kapmayla devam etti. Antrenman çift kalede taktik ağırlıklı atak organizasyonları ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları süren Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, daha sonra hava yolu ile Hatay'a hareket etti.

9 Şubat Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement