Antalyaspor, kupada Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman şiddetli rüzgara rağmen sahada yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ardından beşe iki pas çalışması ve top kapmayla devam etti. Antrenman çift kalede taktik ağırlıklı atak organizasyonları ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları süren Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, daha sonra hava yolu ile Hatay'a hareket etti.

9 Şubat Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA