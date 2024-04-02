Antalyaspor, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibini 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Morutan'ın penaltı noktasına ortasında Sow'un şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada sol kanattan ceza alanı içine Bassogog'un ortasında Ali Kaan Güneren'in kafa vuruşunu kaleci Leite son anda direk dibinden kornere çeldi.
23. dakikada sol kanttan Larsson son çizgiye inerek penaltı noktasına doğru verdiği pası alan Safuri'nin sağ ayağıyla sert vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.
39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada Kaluzinski'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Sam Larsson, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gerxhalıu, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Bassogog, Ali Sowe
Yedekler: Fatih Demir Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Efkan Bekiroğlu, Saponara, Flips, Arda Ünvay, Cephas, Macheda, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 40) (Antalyaspor) - ANTALYA
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