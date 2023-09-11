Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak - Son Dakika

Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 18:04

Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve 48 saat boyunca yoğun bakımda uyutuldu. Bugün Davi'nin beyin bulguları incelenecek. Kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Antalyaspor'un oyuncusu Naldo Pereria'nın geçirdiği trafik kazası sırasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda 48 saat uyutulan oğlu Davi Pereria'nın şimdi de beyin bulgularına bakılacak.

BEYİN BULGULARINA BAKILACAK

Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan ve yoğun bakımda 48 saat uyutulan oğlu Davi Pereria'nın (4), bugün beyin bulgularına bakılacak.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

5 kişinin yaralandığı kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

48 SAAT UYUTULDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutuldu. Doktorlar, bugün Davi'nin beyin bulgularına bakacak. Diğer yandan aynı hastanede bulunan Walter Tilatti ile özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak - Son Dakika
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