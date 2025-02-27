Antalyaspor RGÜZEL Yapı ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, RGÜZEL Yapı İnşaat ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

RGÜZEL Yapı İnşaat'a destekleri için teşekkür eden Boztepe, sponsorluğun uzun süre devam etmesi temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." dedi.

RGÜZEL Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel de Antalyaspor'a sponsor oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Antalyasporlu olduğunu ve şehre değer kattıkları için gurur duyduğunu dile getiren Güzel, turizm, iklimlendirme ve inşaat alanında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Toplantının ardından Rıdvan Güzel'e kulüp başkanı Boztepe ve takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.