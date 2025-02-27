Antalyaspor RGÜZEL Yapı ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor RGÜZEL Yapı ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı

Antalyaspor, RGÜZEL Yapı İnşaat ile 2024-2025 sezonu için forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

27.02.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, RGÜZEL Yapı İnşaat ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

RGÜZEL Yapı İnşaat'a destekleri için teşekkür eden Boztepe, sponsorluğun uzun süre devam etmesi temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." dedi.

RGÜZEL Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel de Antalyaspor'a sponsor oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Antalyasporlu olduğunu ve şehre değer kattıkları için gurur duyduğunu dile getiren Güzel, turizm, iklimlendirme ve inşaat alanında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Toplantının ardından Rıdvan Güzel'e kulüp başkanı Boztepe ve takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Antalyaspor, Ekonomi, İnşaat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor RGÜZEL Yapı ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Öcalan’ın çağrısı videolu mu olacak DEM Parti’den en net açıklama Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:50 DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:14:02. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor RGÜZEL Yapı ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.