Antalyaspor, Sivasspor\'u 2-1 Yendi

Spor

(ANKARA)- Antalyaspor Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetti.

Remzi Safouri'nin 40. dakikada attığı golle Antalyaspor Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. 43. dakikada Fode Koita Sivasspor'a eşitliği getiren golü attı. 66. dakikada Veysel Sarı ile Antalyaspor tekrar üstünlüğü yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.