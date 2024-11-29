Antalyaspor, Sivasspor\'u 2-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor 'u 2-1 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, kendi evlerinde oynadıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, kazanmak adına birçok pozisyona girdikleri maçı kaybettiklerini söyledi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Sivasspor'u Safuri ve Veysel Sarı'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Deplasman ekibi Sivasspor'un tek golünü ise Fode Koita kaydetti. Antalyaspor iç sahada üst üste 2'nci galibiyetini alırken, topladığı 17 puanın 13'ünü sahasında topladı. Mücadelenin ardından Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

AURELİO: KENDİ EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ BU MAÇI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Maçın zor geçeceklerini tahmin ettiklerini ifade eden Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, "Sivasspor'un iyi oyunculardan oluşan gerçekten iyi bir kadrosu var. Rekabetçi bir takım. Deplasmanda puan almaya çalışan bir takım. Biz ise milli takım arası sonrasında bir hafta BAY geçtik. Bu süreyi çalışarak değerlendirdik. Rakibimizin üzerinde de çalıştık. Kendi eksiklerimiz üzerinde de çalıştık. Bu aradan sonra kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu. Aurelio, hafta içerisinde sahalarında oynayacakları Türkiye Kupası maçında da hedeflerinin galibiyet olduğunu sözlerine ekledi.

BÜLENT UYGUN: KAZANMAK ADINA BİRÇOK POZİSYONA GİRDİĞİMİZ MAÇTA MAALESEF MAĞLUP AYRILDIK

Güzel ve keyifli bir maç olduğunu ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gayet güzel, keyifli, çekişmeli bir maç oldu. Pozisyonlar ürettiğimiz, kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup ayrıldık. Bireysel hatalarla birlikte, kendi bireysel yeteneklerimizle de maalesef golü bulamadık. Kaçırdığımız gollerden sonra rakip bizi yenmeye başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.