Ligin 3. haftasında Trabzonspor 'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek - Son Dakika

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