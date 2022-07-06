Antalyaspor tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Antalyaspor tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor

06.07.2022 10:36
Antalyaspor tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor

Burdur'da bulunan Antalya temsilcisi, günde çift antrenman yapıyorNuri Şahin damgasını vurduFredy ve Luiz Adriano kampa katıldıYarın rakip Metalist KharkhivAdem AKALAN / ANTALYA, - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano...

Burdur'da bulunan Antalya temsilcisi, günde çift antrenman yapıyor

Nuri Şahin damgasını vurdu

Fredy ve Luiz Adriano kampa katıldıYarın rakip Metalist Kharkhiv

Adem AKALAN/ ANTALYA, - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano ile Fredy'nin de Burdur kampına katılmasıyla tam kadro yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Süper Lig'in geçen sezon flaş takımı Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip günde çift antrenman yaparken, günün ilk çalışmasını salonda, ikinci çalışmasını ise yeşil zeminde gerçekleştiriyor. Akdeniz ekibinde akşam çalışmasına ise futbol sorumlusu Nuri Şahin damgasını vurdu. Nuri Şahin, çalışmada sık sık oyuncularını uyararak ne yapmaları gerektiğini anlattı. Fraport TAV Antalyaspor, çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.FREDY VE LUIZ ADRIANO KAMPA KATILDIHazırlıklarını ilk olarak Antalya'da kendi tesislerinde yapan Antalyaspor'da, izinli Fredy ve Luiz Adriano da Burdur'daki kampa katıldı. Sağlık kontrollerine giren Adriano ve Fredy, takımın sabah yaptığı antrenmanı kaçırırken, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Antalyaspor, yarın Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkhiv ile hazırlık maçında karşılaşacak.


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TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor
Kaynak: DHA

Luiz Adriano, Antalyaspor, Antalya, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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