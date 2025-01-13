SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
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