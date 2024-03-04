Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Gaziantep FK galibiyeti oyuncularımıza nefes aldırdı

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetinin oyuncularına nefes aldırıp, rahatlattığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyunun zor olmadığını ama son haftalarda maçları kazanamadıklarını belirtti. Bu karşılaşmanın o nedenle stresinin yüksek olduğunu dile getiren Yalçın, "Zor tarafı orasıydı. Aslında oyuna baktığımız zaman belki beş tane altı tane çok net pozisyon kaçırdık. Gol pozisyonlarımız vardı. İkinciyi atsaydık kolay olabilirdi. Ama bu tür müsabakalarda tabii ikinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Rakip de risk alıp baskı yapıp üzerine gelince koruma içgüdüsüyle beraber doğal olarak oyun zorlaşıyor. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, çok zor maçlar oynuyoruz. İki tane İstanbul deplasmanımız var. Şu anda bulunduğumuz pozisyon puan cetvelinde kendimizi 38 puanla korumaya aldık. Bu bizim için avantaj, 10 maçlık geride periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bize nefes aldırdı, oyuncularımı rahatlattı. Umarım bundan sonrası Antalyaspor için çok daha iyi olur" diye konuştu. - ANTALYA
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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