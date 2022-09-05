Alfons Groenendijk: "Üzgünüz, bu skoru hak ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Alfons Groenendijk: "Üzgünüz, bu skoru hak ettik"

05.09.2022 00:42
Alfons Groenendijk: "Üzgünüz, bu skoru hak ettik"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yine hayal kırklığı yaşatan bir skor ile geceyi noktalıyoruz.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yine hayal kırklığı yaşatan bir skor ile geceyi noktalıyoruz. Üzgünüz, bu skoru hak ettik. Bu maça iyi planla çıktık. Planımız ilk 15 dakika itibariyle işledi. Daha sonra bir düşüş yaşandı" dedi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "Yine hayal kırklığı yaşatan bir skor ile geceyi noktalıyoruz. Üzgünüz, bu skoru hak ettik. Bu maça iyi planla çıktık. Planımız ilk 15 dakika itibariyle işledi. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Bunun sebebi geçen haftaki skora dayalı olarak öz güven kaybı oldu sanırım. Ortaya kopuk bir takım çıktı. Futbol birliktelik ve paylaşmaktır. Oyuncu profilinden oluşur. Sanırım bu konuda bazı değerleri şimdiden kaybettik. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Penaltı her zaman tartışılır. Biz neleri iyi yaptık neleri yapamadık aynaya bir bakmamız lazım. Diğer taraftan sezona iyi başlayan bir takım vardı. Vardığımız noktada son 2 haftada yenilen bir takım var. Bazen dikenlere katlanmak gerekir. Antalyaspor büyük bir camia, biz de görevimizi layığı ile yapacağız. Bu sorunun ana nedenlerini tartışacağız. Tekrardan galibiyet serini aşılamaya çalışacağız" diye konuştu. - HATAY

YORUMLAR
500
Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: 'Üzgünüz, bu skoru hak ettik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
23:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 00:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Alfons Groenendijk: "Üzgünüz, bu skoru hak ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement