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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, oyuncularını tebrik ederek en azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösterdiklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum
24.12.2023 - 18:57,
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- Joao Tralhao: "Maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a mağlup olan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, "En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao değerlendirmelerde bulundu. Maçın iki yarısının çok farklı olduğunu belirten Tralhao, "Bugün maç böyle ortadan ikiye incecik bir çizgiyle ayrıldı diyebiliriz. İlk ve ikinci yarı, planladığımız gibi değildi. İlk yarıda ofansif tarafı güçlü rakibimizi iyi kontrol ettik. Defansif anlamda farklı durumlarla karşılaştık ve rakibimizi durdurmak istediğimiz pozisyonlarda zorlandık. Daha ilk pozisyonda rakibimiz bize üstünlük sağladı. Bu da oyun planımızda küçük pürüzlere sebebiyet verdi. İkinci yarıya 2-0 geride başlayan bir Antalyaspor vardı. Takım olarak gerekeli reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ofansif oyunda agresif oynayan, beraberliği yakalayıp öne geçmeye çalıştık. Yeterli fırsatları da bulduk. İkinci yarıyı çok iyi oynadık. Buradan puanla ayrılmayı hak etmedik diye düşünüyorum. Evinde güçlü bir Adana Demirspor'a karşı istediğimiz oyuncularımız yoktu. Bu bahanelere tabi ki sığınmıyoruz ama sahada bütünlüğü sağlamak adına zorlandık. En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum - Son Dakika
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