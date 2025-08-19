Antalyaspor, Trabzonspor'u Yenip Tarih Yazmak İstiyor - Son Dakika
Antalyaspor, Trabzonspor'u Yenip Tarih Yazmak İstiyor

19.08.2025 11:21
Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftayı kayıpsız tamamlayan Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'u da yenmesi halinde ilk defa "3'te 3" ile sezona başlamış olacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.

Sezonun üçüncü haftası 24 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, Trabzon deplasmanından da üç puanla dönmesi durumunda 30 sezonluk Süper Lig geçmişindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

29 sezondaki ilk üç hafta sonuçları

Antalyaspor'un, Süper Lig'de geride bıraktığı 29 sezonda ilk üç hafta maçlarında topladığı puan durumu şöyle:

SezonGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuan
1982-19830212
1983-19840212
1984-19850121
1986-19871022
1994-19950030
1995-19961114
1996-19971114
1997-19981205
1998-19990212
1999-20001023
2000-20011114
2001-20020121
2006-20070303
2008-20090121
2009-20102016
2010-20110212
2011-20122016
2012-20132016
2013-20140212
2015-20162016
2016-20170121
2017-20180212
2018-20191114
2019-20201114
2020-20212107
2021-20221114
2022-20232016
2023-20240212
2024-20251114
Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Antalyaspor, Trabzon, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

