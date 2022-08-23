Türkiye Triatlon Şampiyonası Finali'ne Antalyaspor damgası - Son Dakika
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Türkiye Triatlon Şampiyonası Finali'ne Antalyaspor damgası

23.08.2022 14:08
Türkiye Triatlon Şampiyonası Finali'ne Antalyaspor damgası

Antalyaspor Triatlon Takımı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Türkiye Triatlon Standart Mesafe Şampiyonası'nda ikinci olarak kupa kazanma başarısı gösterdi.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Türkiye Triatlon Standart Mesafe Şampiyonası'nda ikinci olarak kupa kazanma başarısı gösterdi. Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın Standart Mesafe final ayağı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde koşuldu. Yurt içinden birçok takım ve sporcunun katıldığı yarış kıyasıya rekabete sahne oldu.

Antalyaspor Triatlon Takımının Bahadır Tama, Nuri Acar, Sabri Yiğit Üfler, Mehmet Zahit Pişirici, Tatiana Vukolova, Şükrü Sinan ve Cemil Yıldızhan kadrosu ile katıldığı yarış Eğirdir Limanı'ndan başlangıç aldı. Kırmızı beyazlı sporcular Eğirdir Gölü'nde bin 500 metre kulaç atarak yüzme etabını tamamladıktan sonra ilçe merkezinin de dahil olduğu 10 kilometrelik parkurda bisiklet ile 4 tur atarak toplamda 40 kilometre pedal çevirdi. Bisikletin ardından koşu etabına geçen sporcular, Eğirdir yarımada içerisinde koşulan 10 kilometrelik mesafenin sonunda bitiş çizgisine ulaştı.

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcularından Bahadır Tama, zorlu etaplar sonunda genel klasman ve yaş grubunda birinci gelerek 2 altın madalya kazandı ve etkinliğe damga vuran isim oldu. Antalyaspor adına yarışan bir diğer başarılı sporcu Nuri Acar ise kendi yaş grubunda birinci gelerek altın madalya kazanan sporcular arasında yerini aldı.

Kırmızı-beyazlı takımın başarılı sporcusu Bahadır Tama, final yarışında elde ettiği birincilikler ile beraber sezon boyunca elde ettiği başarıların toplamı sonucunda Türkiye Triatlon Şampiyonası standart mesafe şampiyonu, genel ve yaş grubu şampiyonu olurken; Antalyaspor Triatlon Takımı da tüm sporcuların topladığı puanlarla sıralaması belirlenen takımlar klasmanında Türkiye Triatlon Standart Mesafe Şampiyonası'nda ikinci olarak kupa kazanma başarısını gösterdi.

Kazandığı başarılarla Türkiye Triatlon Şampiyonası finali'ne damgasını vuran Antalyaspor Triatlon Takımı, 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nın 2022 ayağında mücadele etmek için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Eğirdir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Triatlon Şampiyonası Finali'ne Antalyaspor damgası - Son Dakika

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