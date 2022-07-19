Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hannover'e giden kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını konakladığı tesisin sahasında gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Hannover, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un Almanya kampı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.