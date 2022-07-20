Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor. Sözleşme yenileyen Haji Wright da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Almanya'nın Hannover şehrinde başladı. Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya ısınmayla başlarken, antrenman dar alan turnuvasıyla sona erdi. Turnuvayı Alperen Uysal, Haji Wright, Floranus, Soner Aydoğdu, Güray Vural, Mustafa Erdilman, Admir Mehmedi ve Ömer Toprak'ın olduğu beyaz takım kazandı. Günü tek antrenmanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, bugün çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KAMP KADROSU

Antalyaspor, Almanya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı beyazlılar 23 Temmuz saat 16.00'da Bochum, 26 Temmuz saat 14.00'te Paderborn 07 ve 30 Temmuz saat 18.00'de Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Antalyaspor, son maçın ardından Almanya kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.