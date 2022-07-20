Antalyaspor'un Almanya kampı başladı - Son Dakika
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Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

20.07.2022 11:33
Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor. Sözleşme yenileyen Haji Wright da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Almanya'nın Hannover şehrinde başladı. Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya ısınmayla başlarken, antrenman dar alan turnuvasıyla sona erdi. Turnuvayı Alperen Uysal, Haji Wright, Floranus, Soner Aydoğdu, Güray Vural, Mustafa Erdilman, Admir Mehmedi ve Ömer Toprak'ın olduğu beyaz takım kazandı. Günü tek antrenmanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, bugün çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KAMP KADROSU

Kırmızı beyazlıların Almanya kampında şu oyuncular yer alıyor: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Ruud Boffin, Diogo Sousa, Gürkan Yamak, Bünyamin Balcı, Doğukan Nelik, Fedor Kudriashov, Güray Vural, Mevlüt Emir Gürlek, Ömer Toprak, Sherel Floranus, Veysel Sarı, Admir Mehmedi, Andrea Poli, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Houssam Ghacha, Fernando Martins, Fredy Ribeiro, Mustafa Erdilman, Sam Larsson, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Alperen Yılmaz, Ege Bilsel, Gökdeniz Bayrakdar, Haji Wright, Luiz Adriano ve Sinan Gümüş.3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Antalyaspor, Almanya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı beyazlılar 23 Temmuz saat 16.00'da Bochum, 26 Temmuz saat 14.00'te Paderborn 07 ve 30 Temmuz saat 18.00'de Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Antalyaspor, son maçın ardından Almanya kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.


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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Hannover, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un Almanya kampı başladı - Son Dakika

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