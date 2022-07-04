Akdeniz Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! HDP'li meclis üyesinin 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere' sözleri gerginlik yarattı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un Burdur kampı başladı - Son Dakika

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