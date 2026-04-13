Antalyaspor'un Deplasman Kabusu Devam Ediyor

13.04.2026 09:52
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un, deplasmanda üç puan hasreti 9 maça çıktı.

Ligde en son dış saha galibiyetini 11. haftada ikas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra deplasmanda 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor'a 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

En son Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan Hesap.com Antalyaspor, 28 puanda kaldı.

Ligde 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 30. haftada 17 Nisan Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

En skorer oyuncusu Van de Streek

Beşiktaş maçında da ağları sarsıp bu sezon ligdeki altıncı golüne ulaşan Hollandalı oyuncu Sander Van de Streek, takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanında Antalyaspor'un diğer golünü atan İsviçreli oyuncu Samuel Ballet ise bu sezon dördüncü golüne ulaştı.

Kaynak: AA

