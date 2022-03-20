Antalyaspor'un Sultanlar'ına şampiyonluk yemeği - Son Dakika
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Antalyaspor'un Sultanlar'ına şampiyonluk yemeği

20.03.2022 11:12
Antalyaspor'un Sultanlar'ına şampiyonluk yemeği

2021-2022 sezonunda Antalya ligi şampiyonu olan Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı oyuncuları, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

2021-2022 sezonunda Antalya ligi şampiyonu olan Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı oyuncuları, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonunda Antalyaspor Kulübü Derneği yöneticileri ile sporcu aileleri yer aldı.

"Hedef Türkiye finalleri"

Zorlu lig maratonunun ardından final müsabakasında bir diğer Antalya temsilcisi Megaspor'u 3-1'lik skorla geçen kırmızı beyazlı genç sultanlar, omuzuna taktığı şampiyonluk apoletiyle 8-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye finallerine gidebilmek için grup birinciliği müsabakaları oynayamaya hak kazandı. Antalyaspor Kadın Voleybol şubesinin baş antrenörlüğünü Gökhan Egeli, genç takım takım antrenörlüğünü ise Veysel Gürsoy yürütüyor.

Antalya ligi voleybol genç kızlar şampiyonu olan Antalyaspor Voleybol Takımı sporcuları, aileleri, antrenörleri, Emin Kemal Hesapçıoğlu başkanlığındaki Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurul Üyesi olan Ufuk Sezer, Erhan Erdem, İbrahim Kasapoğlu, Özgür Basmacı, Selin Antalya, Ali Murat Hizay, Caner Canıtez, Mustafa Türker, Turgay Soyer, Ali Buğrul, Tahir Özdaş ve Voleybol Şube Sorumlusu Erhan Onur Öntaş, düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya gelen isimler oldu.

"Yeni sezon için kollar sıvanacak"

Antalyaspor'un büyük bir aile olduğunu, Antalyasporlu genç voleybolcuların elde ettiği şampiyonluğun ise çokta kolay olmadığını belirten Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençler bizim için çok önemli. Yönetim kurulu olarak tüm yaş kategorilerini güçlendirmeyi ve önümüzdeki sezonda Döşemealtı, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde 3 ayrı lokasyon oluşturup bir üst lige çıkmanın planlamasını yapacağız. Antalya'da kadın voleybol takımı olarak bir nebzede olsa futbolun önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor'un Sultanlar'ına şampiyonluk yemeği
Antalyaspor'un Sultanlar'ına şampiyonluk yemeği

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Antalyaspor, voleybol, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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