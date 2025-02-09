Antalyaspor ve Başakşehir Gol Atamadı: Maç 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi - Son Dakika
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Antalyaspor ve Başakşehir Gol Atamadı: Maç 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maç boyunca her iki takımın da önemli pozisyonları olsa da gol sesi çıkmadı.

09.02.2025 22:28
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STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Kenan Piric-Bünyamin Balcı, Veysel, Bahadır Öztürk, Güray Vural(Dk. 90 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip(Dk. 87 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Larsson(Dk.90 Djenepo), Samudio(Dk. 82 Gaich).

Başakşehir: Muhammed-Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Miguel Crespo(Dk. 70 Onur Ergün(Dk. 83 Ousseynou Ba)), Ömer Ali Şahiner(Dk. 83 Yusuf Sarı), Keny(Dk. 78 Figueiredo), Piatek.

SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo (Antalyaspor), Miguel Crespo, Keny, Berat Özdemir, Kemen (Başakşehir)

Antalyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

6'ncı dakikada Sam Larsson'un pasında topla buluşan Safuri'nin ceza alanı dışından vuruşu yandan auta çıktı.

21'inci dakikada Sam Larsson'un orta sahadan sağ kanatta ilerleyen Van de Streek'e pasını aktardı. Çaprazdan ceza alanına giren Streek'in sert vuruşu üstten az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada Van de Streek'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan safuri'nin topun altına girerek yaptığı vuruş yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

36'ncı dakikada Van de Streek'in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Safuri'nin yaptığı ortaya arka direkte Samudio'nun kafa vuruşu önce direğe sonra Başakşehir savunmasındaki oyuncuya çarparak oyun alanına geri döndü.

47'nci dakikada Van de Streek'in sağ kanattan yerden sert ortasına ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Samudio'nun vuruşu yakın kale direğinin yanından auta çıktı.

57'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Antalyaspor'da Kaluzinski'nin ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada Kaluzinki'nin sol kanattan ceza alanı içerisinden ortasına altı pas içerisinde iyi yükselen Bahadır'ın kafa vuruşu auta çıktı.

71'inci dakikada Başakşehir'de ceza sahası içi sol çaprazına yapılan ortayı Opoku kafayla altı pas içerisinde bulunan Piatek'e çevirdi. Oyuncunun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

85'inci dakikada kendi sahasından topu alan Yusuf Sarı'nın derinlemesine pasında hafif sağ çaprazda topu önünde bulan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile plasesi yandan auta gitti.

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor ve Başakşehir Gol Atamadı: Maç 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi - Son Dakika

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