Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

24.02.2022 10:25
Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü iç sahada 3-0, 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Adana deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 31 puanla 14. sırada girdi.

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Kaynak: AA

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