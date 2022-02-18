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Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

18.02.2022 15:52
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

F.T. Antalyaspor, Spor Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ö.K. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

F.T. Antalyaspor, Spor Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ö.K. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ö.K. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak F.T. Antalyaspor, bu maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlu Nuri Şahin idaresindeki antrenman neşeli geçti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman tam sahada taktik ağırlıklı atak, hücum organizasyonlarıyla sona erdi. Oyuncularını sık sık uyaran Şahin, direktiflerine harfiyen uyulmasını istedi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar daha sonra Malatya'ya hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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