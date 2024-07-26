Antalyaspor Yüzme Takımından Yetişen Emir Batur Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Antalyaspor Yüzme Takımından Yetişen Emir Batur Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Antalyaspor yüzme takımından yetişen ve milli yüzücü olan Emir Batur Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Albayrak, 10 bin 500 sporcu arasında yer alarak 32 branşta madalya mücadelesi verecek. Antalya'yı temsil eden tek sporcu olan Albayrak, Erkekler bin 500 metre Serbest ve 10 kilometrelik Açık Su yarışlarında performans sergileyecek.

26.07.2024 12:18
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 32 branşta madalya mücadelesi verecek olan 10 bin 500 sporcu arasında, Antalyaspor yüzme takımından yetişerek, rekortmen ve milli yüzücü olan Emir Batur Albayrak da yer alıyor.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek "Team Türkiye" kafilesinde yer alan milli yüzücü Emir Batur Albayrak, sezon içeresinde düzenlenen baraj yarışlarında başarılı sonuçlar elde etti. Albayrak, yakaladığı başarı sonucunda Paris'te yarışacak 102 milli sporcu arasına girmeyi başaran isim oldu.

Ay yıldızlı kafilenin "Aynı Ruhla Yeniden" sloganı ile katıldığı olimpiyatlarda yüzme branşında aralarında Emir Batur'un da olduğu 8 yüzücü bulunurken, Antalyaspor yüzme takımı baş antrenörü Turgay Demircioğlu da olimpiyatlarda görev alan milli takım antrenörleri arasında yer aldı.

Antalya'yı temsil eden tek sporcu

Olimpiyat kafilesinde Antalya'yı temsil eden tek sporcu olma özelliğini taşıyan Albayrak, Erkekler bin 500 metre Serbest ve 10 kilometrelik zorlu Açık Su yarışlarında performans sergileyecek. Milli yücüzü, olimpiyat tarihine adını yazdırmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalyaspor Yüzme Takımından Yetişen Emir Batur Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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