Fenerbahçe'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar

Fenerbahçe\'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz\'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar
Son Güncelleme: 17.09.2023 20:27

Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. Taktiksel olarak bir itirafta bulunan Aziz, ''İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük.'' dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-2 yenerek ligde 4'te 4 yaptı. Mücadeleyi değerlendiren sarı-lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, kendilerinin oynamak istediği oyunu rakibin oynadığı belirtti.

"GOLDEN SONRA ÖZÜMÜZE DÖNDÜK"

Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ DİNLENMELİYİZ"

Aziz ayrıca, "Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız." dedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar - Son Dakika
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