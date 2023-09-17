Fenerbahçe\'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz\'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-2 yenerek ligde 4'te 4 yaptı. Mücadeleyi değerlendiren sarı-lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, kendilerinin oynamak istediği oyunu rakibin oynadığı belirtti.

"GOLDEN SONRA ÖZÜMÜZE DÖNDÜK"

Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ DİNLENMELİYİZ"

Aziz ayrıca, "Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız." dedi.