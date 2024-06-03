Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay\'ı Anma Turnuvasında Başarılı

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından bu yıl 12. defa düzenlenen Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvası 2 Haziran 2024 tarihinde Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen turnuvaya katılan kırmızı-beyazlı raketler, çeşitli yaş kategorilerinde en ön sıralarda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 103 sporcunun katıldığı turnuvanın en küçük yaş kategorisi olan Minik Altı kategorisinde yarışan Antalyasporlu Asya Ece Çalışkan, tüm rakiplerini ekarte ederek birinci olurken, bir üst yaş kategorisi olan Minikler'de ise Ahmet Buğra Demir, Talya Büyüközer, Asım Efe Kızıl ve İlayda Demirci sırasıyla ilk dört sırayı alarak Asya Ece'nin başarısını taçlandıran Antalyasporlular oldular.

Küçükler'de yarışan kırmızı-beyazlı raketler Nazlı Nur Akgün, Timur Hasan Büyüközer ve Erdem Kunduracıoğlu da miniklerdeki takım arkadaşları gibi ilk sıraları kimseye bırakmayarak sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldular. Akreplerin Yıldızlar klasmanı raketlerinden Emir Mustafin ikinci ve Salih Hikmet Aytar ise üçüncü olarak derece elde eden diğer sporcuları olmayı başardılar.

Antalyaspor'dan yetişen ve bir süredir Gençler klasmanında yarışan Serhat Koç, Rüya Öztorun ve Baver Koç üçlüsü ise Gençler'de ilk üç sıraya isimlerini yazdırarak kulüplerinin turnuvadaki derece sayısını 13'e yükselten raketler oldular. - ANTALYA