Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvasında Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvasında Başarılı

Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay\'ı Anma Turnuvasında Başarılı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvası'nda Antalyasporlu raketler çeşitli yaş kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Minik Altı kategorisinde Asya Ece Çalışkan birinci olurken, Minikler kategorisinde Ahmet Buğra Demir, Talya Büyüközer, Asım Efe Kızıl ve İlayda Demirci ilk dört sırayı aldı. Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde de Antalyasporlu raketler birincilikleri elde etti. Gençler kategorisinde ise Serhat Koç, Rüya Öztorun ve Baver Koç üçlüsü ilk üç sırayı alarak kulüplerinin derece sayısını 13'e çıkardı.

03.06.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından bu yıl 12. defa düzenlenen Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvası 2 Haziran 2024 tarihinde Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen turnuvaya katılan kırmızı-beyazlı raketler, çeşitli yaş kategorilerinde en ön sıralarda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 103 sporcunun katıldığı turnuvanın en küçük yaş kategorisi olan Minik Altı kategorisinde yarışan Antalyasporlu Asya Ece Çalışkan, tüm rakiplerini ekarte ederek birinci olurken, bir üst yaş kategorisi olan Minikler'de ise Ahmet Buğra Demir, Talya Büyüközer, Asım Efe Kızıl ve İlayda Demirci sırasıyla ilk dört sırayı alarak Asya Ece'nin başarısını taçlandıran Antalyasporlular oldular.

Küçükler'de yarışan kırmızı-beyazlı raketler Nazlı Nur Akgün, Timur Hasan Büyüközer ve Erdem Kunduracıoğlu da miniklerdeki takım arkadaşları gibi ilk sıraları kimseye bırakmayarak sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldular. Akreplerin Yıldızlar klasmanı raketlerinden Emir Mustafin ikinci ve Salih Hikmet Aytar ise üçüncü olarak derece elde eden diğer sporcuları olmayı başardılar.

Antalyaspor'dan yetişen ve bir süredir Gençler klasmanında yarışan Serhat Koç, Rüya Öztorun ve Baver Koç üçlüsü ise Gençler'de ilk üç sıraya isimlerini yazdırarak kulüplerinin turnuvadaki derece sayısını 13'e yükselten raketler oldular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Ahmet Doğan, Ahmet Buğra, Serhat Koç, Antalya, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvasında Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyasporlu Masa Tenisi Raketleri Yaşar Aktay ve Ahmet Doğan Sarıkay'ı Anma Turnuvasında Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement