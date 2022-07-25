Antalyasporlu Mevlüt Efe Güler, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Antalyasporlu Mevlüt Efe Güler, Türkiye Şampiyonu oldu

25.07.2022 13:22
Antalyasporlu Mevlüt Efe Güler, Türkiye Şampiyonu oldu

22-24 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Antalyaspor'un genç sporcusu Mevlüt Efe Güler bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

22-24 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Antalyaspor'un genç sporcusu Mevlüt Efe Güler bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalyaspor yüzme takımı şampiyonaya 5 erkek 2 kız sporcu ile katıldı. Kırmızı beyazlı ekibin genç sporcularından Mevlüt Efe Güler bin 500 metre serbest erkekler yarışında ortaya koyduğu etkili performans ile Türkiye Şampiyonu olurken, 400 metre serbest yarışında Türkiye 4'üncüsü ve 800 metre serbest yarışında Türkiye 6'ncısı oldu.

Antalyaspor yüzme takımının bir diğer başarılı sporcusu Bekir Murat Postalcıoğlu 200 ve 400 metre serbest erkekler yarışlarında Türkiye 2'ncisi olurken 800 ve bin 500 metre serbest yarışlarında ise Türkiye 3'ncüsü olarak 4 defa kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Aynı müsabakalarda mücadele eden Antalyasporlu Deniz Keskin ise bin 500 metre erkekler yarışında Türkiye 7'ncisi olarak dereceye girdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu Mevlüt Efe Güler, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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