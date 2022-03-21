Antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirildi - Son Dakika
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Antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirildi

21.03.2022 12:04

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğurhan Kutbay ile Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirdi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğurhan Kutbay ile Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirdi.

Spor sensor teknolojisi olarak geliştirilen yerli cihazlar "iVMES Athlete, Force Plate ve H-BORD", sıçrama, hızlanma, belirlenmiş kas gruplarının kuvvet ölçümü gerçekleştiriyor, anlık ölçüyor, analiz ediyor ve raporlayabiliyor.

Sporcunun beline veya bileğine bir kemer aracılığıyla bağlanan iVMES cihazı, verileri anlık algılıyor ve bluetooth teknolojisiyle tablet ve telefonlara aktarıyor.

Verilerin raporunu da çıkaran cihaz, sporcunun gelişimine katkı sağlıyor, sporcu yaralanmalarının önüne geçiyor.

Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme: "Ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz"

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta Başantrenörü ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, daha önce bu cihazlardan takımı için yurt dışından getirdiğini ifade etti.

Teknik destek konularında sürekli sıkıntı olduğunu ve zaman kaybı yaşadıklarını belirten Akarçeşme, şu ifadeleri kullandı:

"Hep 'ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz, değerlendiremediğimiz bir şeyi geliştiremeyiz ve yönetemeyiz' düşüncesindeyiz. Bu cihazların dolar ve avro kurundan dolayı maliyetleri çok yüksek geldi. Mühendislik fakültemizden destek istedik. Yerli spor bilimcilerle 'Bunları biz yapabilir miyiz?' diye düşündük. Ortaya çok güzel ürünler çıktı. 4 tane ürün var geliştirdiğimiz. Sadece branş olarak değil, Türk sporuna, Türk sporunun geleceğine çok ciddi yatırımlar yapacak ürünler. İVMES cihazı, oyuncuların spor yaralanması eğilimlerini belirleyip bunları azaltmayı sağlıyor. Sporcunun antrenman yükünü belirleyip, bunları yönetme imkanı getiriyor. Dolayısıyla da performansı bir noktada kontrol altında tutmayı sağlıyor. Yaralanma sonrasında spora dönüş esnasının aşamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor."

"Takımlar beğendi hatta başka kulüplere de önerdiler"

Proje konusunda TÜBİTAK'a başvurduklarını belirten Akarçeşme, "Değerlendirildiğini ve onaylanacağını düşünüyoruz. Oradan bir ödül alırız inşallah. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK'tan bu tarz projelere destek verilmesini bekliyoruz." dedi.

Cengiz Akarçeşme, birkaç lig ve takımlardan cihazı isteyenlerin olduğunu vurgulayarak, "Takımlar beğendi, hatta başka kulüplere de önerdiler. Ancak bizim temel amacımız öncelikle yurt içi. Türkiye'de ilk etapta ürün geliştirme (ÜRGE) ve araştırma-geliştirme (ARGE) kısmını son noktaya getirmeyi düşünüyoruz. Belli geliştirmeleri yaptıktan sonra yurt dışındaki takımlara da göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Uğurhan Kutbay: "Her kulübün ulaşabileceği seviyede cihazlar değil"

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğurhan Kutbay, Cengiz Akarçeşme ile Türk sporunu geliştirme adına neler yapabileceğini konuştuklarını ve projenin bu konuşmada ortaya çıktığını söyledi.

"Sporcuların antrenman verilerini kaydetme" düşüncesiyle cihazı geliştirdiklerini belirten Kutbay, şunları kaydetti:

"Cengiz hocam yurt dışı kökenli cihazları gösterdi. Cihazlar döviz bazlı olduğu için çok pahalıydı. Her kulübün ulaşabileceği seviyede cihazlar değil. Daha uygun maliyetle yerli bir çözüm olarak bu cihazı geliştirdik. Maliyet yarı yarıya azalıyor. Bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış başka cihaz da bulunmuyor. Cihazı projelendirdik ve üretime geçtik. Sonunda kullanmaya başladık. İlerleyen zamanda farklı branşlarda da kullanılabilecek. Geliştirdiğimiz yerli cihazla antrenman verilerini kaydediyor, Türk sporunun gelişimine katkı sağlıyoruz."

Antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirildi
Antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirildi
Antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirildi

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Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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