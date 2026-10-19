Antrenör Engin Doğan ve iki sporcu, 19-23 Ekim'de U15 Milli Takım Kampı'na katılacak - Son Dakika
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Antrenör Engin Doğan ve iki sporcu, 19-23 Ekim'de U15 Milli Takım Kampı'na katılacak

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Antrenör Engin Doğan ve iki sporcu, 19-23 Ekim\'de U15 Milli Takım Kampı\'na katılacak
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nden antrenör Engin Doğan ile Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut, 19-23 Ekim'de Aksaray'da düzenlenecek U15 Milli Takım Kampı'na katılacak. Doğan kamp çalışmalarında antrenör olarak görev alırken iki sporcu Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan ile sporcular Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut, U15 Milli Takım Kampı'na davet edildi.

19-23 Ekim tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek U15 Milli Takım Kampı'nda Elazığ'ı, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve sporcuları temsil edecek. Doğukent Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan, kampta antrenör olarak görev alacak. Kulübün sporcuları Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut ise sporcu olarak kamp çalışmalarına katılacak.

Elazığlı antrenör ve sporcuların milli takım kampında yer alması, kentte yürütülen altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "U15 Milli Takım Kampı'na katılacak antrenörümüz Engin Doğan'ı ve sporcularımız Yağmur Beren Kılınç ile Ecrin Akbulut'u tebrik ediyor, milli takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Engin DoğanMilli TakımGençlikAksarayElazığSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Antrenör Engin Doğan ve iki sporcu, 19-23 Ekim'de U15 Milli Takım Kampı'na katılacak - Son Dakika
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