Antrenörsüz çalışan milli muaythai sporcusu Yıldız altın madalya peşinde

Konya'da, çocuk yaşta başladığı dövüş sporlarında antrenörü olmadığı için kendi çalışma düzenini oluşturan 18 yaşındaki milli muaythai sporcusu Gürkan Uğur Yıldız, elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Seydişehir ilçesinde, spor salonunda çalışan babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında dövüş sporlarıyla tanışan Yıldız, zamanla ringi hayatının bir parçası haline getirdi.

Yıldız, 13 yaşında ilk Türkiye şampiyonluğunu kazanarak yeteneğini dereceyle taçlandırdı. Bir yıl sonra milli formayı giyen Yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil ederek kariyerini uluslararası arenaya taşıdı.

Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, antrenmanlarının sorumluluğunu da kendisi üstleniyor.

Programını kendi hazırlayan, kondisyon ve teknik çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdüren Yıldız, antrenör desteği olmadan çıktığı müsabakalarda disiplininden ödün vermiyor.

"Antrenörle yapmam gereken her şeyi kendim yaptım"

Yıldız, AA muhabirine, tutkusunun ve emeklerinin karşılığını alabildiği için mutlu olduğunu, bu yıl Kosova'da düzenlenen 24 yaş altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda finale yükselmesine rağmen sakatlığı nedeniyle ikinci olduğunu söyledi.

Şampiyonluk için disiplininden taviz vermeden hazırlanmaya devam ettiğini kaydeden Yıldız, "Bir antrenörüm yok. Her sabah 6'da kalkarım, 6-7 kilometre koşarım. Sonra biraz uyurum, dinlenirim. Beslenme programında ne varsa onları tüketirim. Öğleden sonra antrenmana giderim, biraz güç çalışırım. Sonra vücudumu dinlendiririm. Akşam tekrar antrenmana gelerek teknik ve taktik çalışırım. Bu sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdım ama bir dahaki turnuvada hedefim altın madalya." ifadesini kullandı.

Antrenörsüz çalışma düzenine ilk başlarda alışmakta zorlandığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İlk başta adapte olamadım. Çok yanlış yaptım, kendimi sakatladım. Antrenmana gitmek istemediğim zamanlar oldu ama eninde sonunda bir şekilde bu düzen oturdu. Kendi programımı hazırlıyorum. Normalde antrenörümün yapması gereken programı kendim yazıyorum. Akşam antrenmana gelip o programı uyguluyorum. Bu şekilde sürekli ilerledim. Disiplinimi kaybetmedim. Yani antrenörle yapmam gereken her şeyi kendim yaptım. Çoğu zaman arkadaşlarım destek çıktı. Beni gaza getirdiler, motive ettiler."

"Annem yara almamı istemese de sürekli beni destekledi"

Yıldız, özellikle en büyük destekçisinin annesi olduğunu aktardı.

Vazgeçmeye yaklaştığı dönemlerde annesinden aldığı güçle yoluna devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Yenildiğimde aradı, destek oldu. Kazandığımda benden daha fazla sevindi. Bütün maçlarımı takip eder. Annem her ne kadar yara almamı istemese de sürekli beni destekledi. Beni antrenmanlara gönderdi. Maça gideceğim zaman çantamı hazırladı, antrenman ve maç kıyafetlerimi yıkadı. Benim maçımdan benden önce haberi olur." diye konuştu.

Çevresindeki çocukların da kendisiyle antrenman yapmak istediğine dikkati çeken Yıldız, arkadaşlarının ve onların kardeşlerinin de bu spora merak sardığını anlattı.