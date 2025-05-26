AOSB Futbol Turnuvası\'nda Çeyrek Final Heyecanı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen AOSB Futbol Turnuvası, çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. A Sahası ve B Sahası'nda gerçekleşen maçlarda takımlar ter dökerken, tribünlerde de renkli bir atmosfer hakim oldu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayi kültürünü sporla büyütmeye, çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Turnuva, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek; çalışanlar, aileleri ve çocuklar için sosyal bir buluşma alanına dönüştü. Gün boyunca süren etkinliklerde en az sporcular kadar dikkat çeken bir diğer grup ise minik izleyicilerdi. Pamuk şeker stantları, yüz boyama aktiviteleri ve eğlenceli oyunlarla dolu alanda çocuklar gönüllerince eğlendi. AOSB'nin sosyal yaşamı destekleyen vizyonu bir kez daha kendini gösterdi, çocukların neşesi, organizasyonun enerjisine enerji kattı.

Sahadaki mücadele kadar, tribünlerin desteğiyle de öne çıkan turnuva, AOSB'de sporu teşvik eden ve sosyal dayanışmayı güçlendiren yapısıyla örnek bir organizasyon olarak öne çıktığı ifade edildi. Yarı finale yükselen ekipler, bir adım daha finale yaklaşmanın heyecanını yaşarken, turnuvaya renk ve coşku katan tüm katılımcılar ve taraftarları unutulmaz bir gün yaşadı. - ADANA