Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gönderdiği genç stopere Fenerbahçe talip oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gönderdiği genç stopere Fenerbahçe talip oldu

17.11.2022 09:47

Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Braga'nın yolunu tutan 19 yaşındaki Serdar Saatçı'yı opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Ocak ayında savunmayı güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Braga'nın yolunu tutan Serdar Saatçı için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İKİ İSİM DAHA GÜNDEMDE

Ocak ayında savunmaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrıca, Kaan Ayhan ve Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın bulunuyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gönderdiği genç stopere Fenerbahçe talip oldu - Son Dakika
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