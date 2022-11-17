Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Ocak ayında savunmayı güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Braga'nın yolunu tutan Serdar Saatçı için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Ocak ayında savunmaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrıca, Kaan Ayhan ve Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gönderdiği genç stopere Fenerbahçe talip oldu - Son Dakika