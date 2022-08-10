Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak - Son Dakika
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Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak

10.08.2022 11:13
Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edeceği rövanş karşılaşmasıyla, Avrupa kupalarında 16. kez sahaya çıkacak.

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edeceği rövanş karşılaşmasıyla, Avrupa kupalarında 16. kez sahaya çıkacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak.

Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

İlhan Palut yönetiminde 4. Avrupa maçı

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösterecek.

İlhan Palut idaresindeki Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u (3-0/ 2-0) elemişti.

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 3. eleme turunda eşleşen yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken, yarın ağırlayacağı rakibi karşısında play-off turuna yükselen taraf olabilmek için ter dökecek.

Palut yönetiminde çıktığı 3 Avrupa müsabakasında yeşil-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 6 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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