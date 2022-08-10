Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak - Son Dakika

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